В Новом Девяткино в ДТП погиб мотоциклист

Смертельное ДТП произошло утром 20 июня на Главной улице в Новом Девяткино Всеволожского района Ленобласти.

На кадрах видно, что мотоциклист врезался в иномарку. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. На месте работают экстренные службы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.