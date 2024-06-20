В Новом Девяткино в ДТП погиб мотоциклист

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло утром 20 июня на Главной улице в Новом Девяткино Всеволожского района Ленобласти.

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Фото: vk.com/motosolidaritydtp

На кадрах видно, что мотоциклист врезался в иномарку. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. На месте работают экстренные службы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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