Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивающим производство вооружения и военной техники для ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

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Подразделениями группировки войск «Север» продолжено продвижение в глубину обороны противника. Потери противника составили до 290 военнослужащих, три автомобиля, пусковая установка РСЗО М142 «HIMARS» производства США, 155-мм гаубица Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 105-мм орудие М119 производства США и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Также уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял более 785 военнослужащих, пять боевых бронированных машин в том числе два БТР М113 производства США, 17 автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, три 152-мм гаубицы Д-20, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании и пусковую установку 128-мм РСЗО RAK SA-12 производства Хорватии. Кроме того, уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы и пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 380 военнослужащих, боевая бронированная машина «МаххPrо» производства США, шесть автомобилей, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 122 мм гаубица Д-30 и 105-мм гаубица М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований ВСУ. Потери противника составили до 70 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 74 украинских беспилотных летательных аппарата и 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.