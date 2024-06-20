Синоптик рассказал о погоде в Петербурге и Ленобласти на выходных

Жителей и гостей регионов ждет небольшое потепление и минимум осадков.
На выходных В Санкт-Петербурге и Ленобласти ожидается теплая и сухая погода. По словам синоптика Александра Колесова, осадки пройдут в регионах лишь местами, а их количество будет незначительным.
Температура воздуха должна снова преодолеть отметку в 20 гр. и достигать +22…+24 гр., — добавил синоптик.
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19.06.2024 583