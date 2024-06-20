Большинство россиян поддержали отмену ЕГЭ — СМИ

Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob.

За отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ) высказались 72% россиян. Только 13% респондентов высказались за сохранение этой формы проверки знаний.

Как выяснили аналитики SuperJob, больше всего противников ЕГЭ в Дальневосточном и Уральском округах (21% и 19%, соответственно). Тем временем в Москве, Санкт-Петербурге и в целом в ЦФО за отмену ЕГЭ выступают 14% опрошенных, стало известно «Коммерсанту».