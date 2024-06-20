Автобус из Петербурга застрял на границе с Эстонией на целую ночь

Граждане РФ не успели пройти контроль до закрытия КПП и остались ждать до самого утра.

На границе Эстонии 19 июня россияне оказались в неприятной ситуации. Пассажиры автобуса из Санкт-Петербурга не смогли вовремя пересечь КПП в Нарве. В итоге нашим соотечественникам пришлось всю ночь дожидаться открытия границы.

Как рассказала «Фонтанке» женщина по имени Елизавета, ее супруг выехал из Петербурга в Таллин накануне. Когда автобус прибыл к пункту пропуска в Ивангороде, там уже образовалась большая очередь.

После прохождения российского контроля, к 23:00 все пассажиры оказались на мосту Дружбы, связывающем Россию и Эстонию. Однако к этому времени эстонская граница уже была закрыта.

Эстонцы перекрыли мост в 22.50. В 23.15 уже было КАПО (Эстонская служба внутренней безопасности) с автоматами. К людям они не подходили. Стояли от людей в 10 метрах. С ними пытались говорить, но они не реагировали. Российская сторона звонила в Эстонию с просьбой пустить людей с моста, но они сказали, что никого пускать до 7 утра не будут, — поделилась женщина.

Пересекли границу россияне только в 8:30, добавила собеседница.