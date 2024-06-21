В Москве начался суд над генералами МВД из Петербурга

Хамовнический суд Москвы 21 июня начал рассматривать уголовное дело в отношении генералов ГУ МВД из Санкт-Петербурга – Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова.

Фигуранты обвиняются в получении 11 взяток на общую сумму около 65 млн рублей. Их задержали в июле 2022 года.

Расследование начало в июне 2020 года ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Предполагалось, что слушания пройдут в Октябрьском райсуде городп, но после вмешательства Генпрокуратуры в целях «объективности рассмотрения итогов расследования» Верховный суд отправил материалы в Москву.