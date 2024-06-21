Самолет из Петербурга экстренно посадили из-за осложнений у беременной женщины

Во время перелета у пассажирки началось кровотечение. На приземлении настаивала врач, оказавшаяся на борту.

Самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу пришлось экстренно приземлять из-за ухудшения состояния беременной пассажирки. Инцидент произошел еще в начале июня, но стало известно о нем только сейчас.

По имеющимся данным, во время полета у женщины началось кровотечение. К счастью, на борту оказалась врач-гинеколог, которая смогла оказать первичную помощь беременной. Однако пассажирке все равно требовалась госпитализация. В итоге самолет было решено приземлить в Саратове.

Сейчас женщине и ее плоду ничего не угрожает, пассажирку вовремя доставили в больницу.