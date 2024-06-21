На Солнце произошла мощная вспышка

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В ближайшие сутки магнитосфера Земли будет находиться в неспокойном состоянии.

Ученые Института прикладной геофизики сообщили о мощной вспышке на Солнце уровня М в ночь на 21 июня.

21 июня в 02:16 мск в рентгеновском диапазоне <…> зарегистрирована вспышка M5.8 продолжительностью 20 минут, — приводит сообщение ТАСС.

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, возмущения в магнитосфере Земли будут фиксироваться в ночь на 22 июня.

Screenshot_1
Фото: Лаборатории солнечной астрономии
Вам будет интересно
На Солнце произошла мощная вспышка ученые, магнитная буря, Вспышка на Солнце
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге и Ленобласти на выходных
Жителей и гостей регионов ждет небольшое потепление и минимум осадков. На выходных В Санкт-Петербурге и Ленобласти ожидается теплая и сухая погода....
20.06.2024 132
Автор