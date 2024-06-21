На Солнце произошла мощная вспышка

В ближайшие сутки магнитосфера Земли будет находиться в неспокойном состоянии.

Ученые Института прикладной геофизики сообщили о мощной вспышке на Солнце уровня М в ночь на 21 июня.

21 июня в 02:16 мск в рентгеновском диапазоне <…> зарегистрирована вспышка M5.8 продолжительностью 20 минут, — приводит сообщение ТАСС.

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, возмущения в магнитосфере Земли будут фиксироваться в ночь на 22 июня.