На Солнце произошла мощная вспышка

В ближайшие сутки магнитосфера Земли будет находиться в неспокойном состоянии.
Ученые Института прикладной геофизики сообщили о мощной вспышке на Солнце уровня М в ночь на 21 июня.
21 июня в 02:16 мск в рентгеновском диапазоне <…> зарегистрирована вспышка M5.8 продолжительностью 20 минут, — приводит сообщение ТАСС.
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, возмущения в магнитосфере Земли будут фиксироваться в ночь на 22 июня.
Вам будет интересно
Жителей и гостей регионов ждет небольшое потепление и минимум осадков. На выходных В Санкт-Петербурге и Ленобласти ожидается теплая и сухая погода....
20.06.2024 132