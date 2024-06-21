Правительство РФ поддержало проект о возобновлении индексации выплат работающим пенсионерам

Индексация пенсий этой категории граждан начнется с февраля 2025 года.
Правительство РФ поддержало законопроект о возобновлении индексации выплат работающим пенсионерам с февраля следующего года. Информация об этом 21 июня появилась в электронной базе Госдумы.
Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект, — указано в документе.
Ранее в Госдуме рассказали, какую зарплату нужно иметь, чтобы получать пенсию в размере 30 тысяч рублей.
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