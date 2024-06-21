Теперь се экспонаты в музее будут храниться в нужном температурном режиме. Ранее дом отапливался при помощи печи

Коллекция, связанная с биографией писателя, антифашистским движением Сопротивления во Франции, авиаполком «Нормандия-Неман», теперь будет хранится в нужном температурном режиме.

«Наш музей создан в 2002 году. Помещения отапливались с помощью дровяной печи. Газовое отопление позволит легко сохранять нужный температурный режим для нашей коллекции, а также для комфорта сотрудников и посетителей», – отметила председатель Совета музея Рима Петрова.

Новый газопровод также приведет природный газ в жилые дома в деревне Ястребино Волосовского района по программе догазификации. Как подчеркнули в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», от жителей поселка уже принимаются заявки на догазификацию:

— на портале Единого оператора газификации РФ

— на странице компании ВКонтакте

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— в МФЦ

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги»

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».