Теперь се экспонаты в музее будут храниться в нужном температурном режиме. Ранее дом отапливался при помощи печи
Коллекция, связанная с биографией писателя, антифашистским движением Сопротивления во Франции, авиаполком «Нормандия-Неман», теперь будет хранится в нужном температурном режиме.
Новый газопровод также приведет природный газ в жилые дома в деревне Ястребино Волосовского района по программе догазификации. Как подчеркнули в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», от жителей поселка уже принимаются заявки на догазификацию:
— на портале Единого оператора газификации РФ
— на странице компании ВКонтакте
— на сайте www.gazprom-lenobl.ru
— в МФЦ
— по электронной почте [email protected]
— на портале «Госуслуги»
— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».