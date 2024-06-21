За восстановление памятников культуры в Ленобласти можно получить до 100 млн рублей

Автор: Кира Нагорная
-
Поделиться

Дополнительную меру поддержке тех, кто за свой счет восстанавливает объекты культурного наследия Ленобласти обсудили региональные депутаты.

Как напомнили в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, согласно действующему областному законодательству юридическое лицо, являющееся собственником объекта культурного наследия регионального значения, выполнившее за счет собственных средств работы по его сохранению, имеет право на компенсацию в размере 10 процентов общей суммы произведенных им затрат.

Законопроектом предлагается увеличить установленный размер компенсации до 30 процентов. Это будет работать в случае, если соответствующие работы выполнены в отношении объекта культурного наследия регионального значения, расположенного на территории исторического поселения регионального значения. Таковыми на сегодняшний день являются Ивангород, Шлиссельбург и Новая Ладога. Выборг и Старая Ладога имеют статус исторического поселения федерального значения.

Расчет компенсации будет осуществляться исходя из общей суммы произведенных затрат, не превышающей 100 миллионов рублей.

Вам будет интересно
За восстановление памятников культуры в Ленобласти можно получить до 100 млн рублей Ленобласть, Закс ЛО, ЗакС Ленобласти, Владимир Цой
Ленобласть выделила 600 млн рублей бюджетных средств на реставрацию памятников
В 2024 году реставрационные работы одновременно пройдут на 10 объектах культурного наследия в области, еще для 10 готовятся проекты реставрации. В...
28.05.2024 167

По мнению заместителя правительства Ленобласти — председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, это обеспечит повышение заинтересованности в поддержании культурного наследия региона в надлежащем состоянии, предоставит возможность изыскать недостающие средства на реставрацию.

Члены постоянной комиссии приняли решение рекомендовать ЗакСобранию области на ближайшем заседании принять законопроект в первом чтении.

Автор