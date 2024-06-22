Фура подмяла под себя машину каршеринга в Петербурге — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Вероятно, легковушка попала в слепую зону водителя большегруза. 

Неудачный маневр водителя фуры на улице Софийской в Петербурге 21 июня привел к аварии.

На записи с видеорегистратора видно, как автомобиль каршеринга двигается в своей полосе. Затем на нее попытался перестроиться большегруз, задев заднюю часть легковушки, которую в итоге развернуло.

Видео появилось в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

 

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