Фура подмяла под себя машину каршеринга в Петербурге — видео

Вероятно, легковушка попала в слепую зону водителя большегруза.

Неудачный маневр водителя фуры на улице Софийской в Петербурге 21 июня привел к аварии.

На записи с видеорегистратора видно, как автомобиль каршеринга двигается в своей полосе. Затем на нее попытался перестроиться большегруз, задев заднюю часть легковушки, которую в итоге развернуло.

Видео появилось в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.