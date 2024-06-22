Фура подмяла под себя машину каршеринга в Петербурге — видео

Вероятно, легковушка попала в слепую зону водителя большегруза.
Неудачный маневр водителя фуры на улице Софийской в Петербурге 21 июня привел к аварии.
На записи с видеорегистратора видно, как автомобиль каршеринга двигается в своей полосе. Затем на нее попытался перестроиться большегруз, задев заднюю часть легковушки, которую в итоге развернуло.
Вам будет интересно
Во время перелета у пассажирки началось кровотечение. На приземлении настаивала врач, оказавшаяся на борту. Самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу пришлось...
21.06.2024 45