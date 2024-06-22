Ранее Германия согласилась выплачивать компенсации Намибии за геноцид. Однако в выплатах российским блокадникам власти страны отказали.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает двойными стандартами позицию ФРГ о компенсациях за преступления нацистов.

Глава ведомства напомнил, что Германия одобрила выплаты Намибии за геноцид, однако отказала в компенсациях блокадникам Ленинграда, хоть и признает ответственность за совершенные преступления в годы Великой Отечественной войны.

Германия ранее согласилась выплачивать Намибии крупные суммы за геноцид нескольких племен во время Первой мировой войны. Налицо политика двойных стандартов, — цитирует Бастрыкина РИА Новости.