Суд арестовал мужчину, свесившего ребенка из окна 13-го этажа в Петербурге

Ближайшие два месяца отчим девочки проведет под стражей.

Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест местного жителя, угрожавшего убийством маленького ребенка своей сожительницы.

Мужчина, являющийся отчимом двухлетней девочке, свесил ее из окна на 13-м этаже в ходе ссоры со своей сожительницей. На суде задержанный объяснил свой поступок тем, что хотел привести пьяную женщину в чувство.

Напомним, сообщение о случившемся поступило 19 июня. На момент прибытия полиции в квартире находились 36-летняя хозяйка, ее двухлетняя дочь и 36-летний сожитель. На теле матери и ребенка были побои.