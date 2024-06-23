Сергей Перминов поприветствовал участников торжеств в честь Свирской Победы  

В Лодейнопольском районе 23 июня организовали торжественные мероприятия по случаю 80-летия Свирской Победы. Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов обратился со словами приветствия к гостям праздника.

«Больше тысячи дней обороняли этот рубеж наши воины в годы Великой Отечественной войны. Их подвиг не позволил окружить Ленинград вторым кольцом блокады, дал возможность открыть спасительную Дорогу жизни», – сказал Сергей Перминов

Сенатор напомнил, что цена Победы была очень высока, однако память о героях боев на Свири будет жить вечно. И передал низкий поклон ветеранам, подчеркнув, что их самоотверженность и беззаветная любовь к Родине являются примером для тех, кто сейчас стоит на страже страны.