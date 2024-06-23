Взрывные работы проведут с 24 по 28 июня в Выборгском районе

Жителей Выборгского района предупредили о проведении плановых взрывных работ с 24 по 28 июня.
Взрывы будут проходить с 10:00 до 19:00 на территории карьеров Каменногорского и Селезневского поселений. А 24 июня в период с 08:00 до 18:00 взрывные работы проведут в карьере «Эркиля» недалеко от Выборга.
Запрещается находиться в радиусе опасной зоны — до 700 метров.
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