Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины.

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 151-й механизированной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 17-й бригады нацгвардии, а также 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое, Веселое, Питомник, Лесное, Волчанск и Липцы Харьковской области.

Потери противника составили до 210 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм орудия Д-20, шесть 122-мм гаубиц Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 11-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных бригад, а также отдельного 40-го полка ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка, Надия, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Калинина, Миньковка, Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 570 военнослужащих, танк, три пикапа, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США. Также уничтожено четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 23-й, 114-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новгородское, Новопокровское, Новоалександровка, Карловка, Михайловка и Дзержинск Донецкой Народной Республики.

За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп 142-й пехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад, 12-го отдельного стрелкового батальона ВСУ и 107-й бригады теробороны.

Противник потерял до 430 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, в том числе одну БМП «Bradley» производства США, семь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 48-го штурмового батальона теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 135 военнослужащих, пять автомобилей, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Ивановка, Золотая Балка, Ольговка и Токаревка Херсонской области.

ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, танк, пять автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Буковель-AD».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей «П-18», а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 118 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 75 украинских беспилотных летательных аппаратов и 33 реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США, «Vampire» чешского производства и «Ольха».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 26311 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16406 танков и других боевых бронированных машин, 1346 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10785 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22840 единиц специальной военной автомобильной техники.