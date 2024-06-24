Туристы и повышенный спрос привели к инфляции в Петербурге

Уровень инфляции в мае 2024 года в Санкт-Петербурге достиг 7,7 %, что на 0,2 % выше, чем в предыдущем месяце. Показатель оказался ниже среднего значения по Северо-Западному округу и всей России, которые составляют 8,30 % и 7,97 % соответственно.

Рост цен в Санкт-Петербурге обусловлен усилением спроса, превышающего предложение, всплеском туристической активности и увеличением издержек производства. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные специалистами Банка России.

Производители отмечают увеличение издержек на заработную плату, логистику и сырьевые материалы.