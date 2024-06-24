Кафе и рестораны Петербурга увеличили свою вместимость на 22 % в летний сезон

Летний сезон в Санкт-Петербурге начался с открытия 184 веранд кафе и ресторанов города на 4,6 тысячи мест. Это позволило заведениям увеличить свою вместимость на 22 %.

На момент подготовки публикации в Санкт-Петербурге открыто 341 заведение общественного питания с общим количеством посадочных мест в 21,2 тысячи. Из них 54 % оборудованы летней верандой.

Наибольший прирост площади увеличился у кофеен – на 26 %. Увеличения площади у пекарен и столовых составили всего 7-8 %.