Кафе и рестораны Петербурга увеличили свою вместимость на 22 % в летний сезон

Летний сезон в Санкт-Петербурге начался с открытия 184 веранд кафе и ресторанов города на 4,6 тысячи мест. Это позволило заведениям увеличить свою вместимость на 22 %.
На момент подготовки публикации в Санкт-Петербурге открыто 341 заведение общественного питания с общим количеством посадочных мест в 21,2 тысячи. Из них 54 % оборудованы летней верандой.
Наибольший прирост площади увеличился у кофеен – на 26 %. Увеличения площади у пекарен и столовых составили всего 7-8 %.
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07.08.2023 2736