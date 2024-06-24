Водителей в России хотят лишать прав за незаконный знак «инвалид» на авто

Также депутаты предложили увеличить штрафы за данное правонарушение.

За незаконную установку знака «инвалид» на машинах их владельцам будет грозить не только крупный штраф, но и лишение прав. Об этом сообщает РИА Новости.

В проекте закона, который уже внесен в Госдуму, указывается, что за повторную установку знака «инвалид», не имея на то оснований, водитель рискует остаться без прав до 3 месяцев.

Также парламентарии выступили за увеличение штрафов.

Наложение административного штрафа на граждан в размере 10 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев и конфискацией предмета административного правонарушения, — содержится в документе.

Тем временем для должностных лиц будет предусмотрен штраф в размере 40 тысяч рублей и до миллиона рублей для юридических лиц. Также закон предполагает конфискацию автомобиля в этих двух случаях.