Ботулизм обнаружили в еще трех регионах России

Число пострадавших выросло до 375 человек.

Ботулизм обнаружен еще в трех регионах России. Случаи заболевания зафиксированы в Тамбовской, Ярославской и Костромской областях, стало известно Телеграм-каналу 112.

На текущий момент число пострадавших составляет 375 человек. Большинство из них госпитализированы.

Ранее появились кадры с предприятия, где готовилась продукция, вызвавшая вспышку ботулизма в регионах.