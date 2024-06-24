Ботулизм обнаружили в еще трех регионах России

Автор: Анастасия Щербакова
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Число пострадавших выросло до 375 человек.

Ботулизм обнаружен еще в трех регионах России. Случаи заболевания зафиксированы в Тамбовской, Ярославской и Костромской областях, стало известно Телеграм-каналу 112.

На текущий момент число пострадавших составляет 375 человек. Большинство из них госпитализированы.

Ранее появились  кадры с предприятия, где готовилась продукция, вызвавшая вспышку ботулизма в регионах.

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20.06.2024 200
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