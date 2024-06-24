Ботулизм обнаружили в еще трех регионах России

Число пострадавших выросло до 375 человек.
Ботулизм обнаружен еще в трех регионах России. Случаи заболевания зафиксированы в Тамбовской, Ярославской и Костромской областях, стало известно Телеграм-каналу 112.
На текущий момент число пострадавших составляет 375 человек. Большинство из них госпитализированы.
Ранее появились кадры с предприятия, где готовилась продукция, вызвавшая вспышку ботулизма в регионах.
Вам будет интересно
Также на текущий момент уже проведено более трех тысяч исследований. Роспотребнадзор провел масштабную работу по выявлению и изъятию продукции, ставшей причиной...
20.06.2024 200