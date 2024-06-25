Два тела и белый порошок нашли в квартире в Петербурге

В полицию 24 июня около 17:30 сообщили о необходимости вскрыть дверь квартиры дома № 13 на улице Генерала Хазова в Пушкине. Арендаторы не отвечали на звонки и стук хозяйки.

Внутри обнаружены тела 35-летней женщины и 29-летнего мужчины. Следов насилия при визуальном осмотре не зафиксировано. Рядом найдены следы белого порошка, образцы вещества увезли на экспертизу.

Точные причины и обстоятельства смерти устанавливаются. Проверку по факту произошедшего проводят полицейские и следственный отдел СК Петербурга.