Кратковременные дожди и +27°С – погода в Ленобласти на 26 июня

В среду, 26 июня, в Ленобласти ожидается переменная облачность.
Ночь пройдет без существенных осадков, днем, преимущественно на востоке, местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +10…+15°С, местами до +8°С, днем +22…+27°С.
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