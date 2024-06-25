В Госдуме предложили запретить передачу долгов граждан в МФО коллекторам

По словам депутатов, число граждан, постоянно жалующихся на действия коллекторов, растет.
В Госдуме хотят запретить передачу долгов россиян в микрофинансовых организациях третьим лицам. Коллекторские агентства — не исключение.
Как пишет «Газета.ру», ссылаясь на авторов инициативы, число россиян, жалующихся на незаконные действия коллекторов, растет. Например, агентства «задним числом рисуют задолженность или пени», а затем пытаются отнять у граждан имущество.
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