Три бани, дом и сарай загорелись в Кировском районе

Вечером 25 июня в СНТ «Чайка» Кировского района загорелись три бани, дом и сарай. На месте работали пожарные Кировского отряда.
Существовала угроза двум домам. Ранг пожара был повышен до № 2. К месту также выехали замначальника Леноблпожспаса и начальник Кировского отряда.
Общая площадь пожара составляла 76 квадратных метров. В 20:08 ранг возгорания понизили до № 1, в 21:18 удалось справиться с открытым горением.
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23.05.2022 1738