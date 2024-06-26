Три бани, дом и сарай загорелись в Кировском районе

Вечером 25 июня в СНТ «Чайка» Кировского района загорелись три бани, дом и сарай. На месте работали пожарные Кировского отряда.

Существовала угроза двум домам. Ранг пожара был повышен до № 2. К месту также выехали замначальника Леноблпожспаса и начальник Кировского отряда.

Общая площадь пожара составляла 76 квадратных метров. В 20:08 ранг возгорания понизили до № 1, в 21:18 удалось справиться с открытым горением.