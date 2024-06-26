С россиян предложили взыскивать долги по налогам без суда

Минфин предложил изменить процедуру взыскания налоговой задолженности с физических лиц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект ведомства.
В министерстве считают, что взыскание должно проходить во внесудебном порядке. Это уменьшит нагрузки на суды, улучшит существующие процедуры.
Предлагаемый механизм сводится к тому, что сначала налогоплательщик получает требование об уплате налоговой задолженности. Если требование проигнорировано, налоговые органы смогут самостоятельно принять решение о взыскании задолженности.
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07.08.2023 2751