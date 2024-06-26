Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Автор: Гузель Галимова
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Госдума приняла закон, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Снимок экрана 2024-06-04 в 08.16.17
Фото: baltphoto.ru

«С 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Решение затронет 7,87 млн человек», — написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем тг-канале.

Добавим, что индексацию пенсий работающим пенсионерам в России приостановили в 2016 году.

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25.06.2024 73
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