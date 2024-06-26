Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума приняла закон, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам.
«С 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Решение затронет 7,87 млн человек», — написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем тг-канале.
Добавим, что индексацию пенсий работающим пенсионерам в России приостановили в 2016 году.
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