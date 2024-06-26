Санкт-Петербург и Ленобласть лидируют по числу бронирований апартаментов для отдыха и командировок

МТС и платформа Bronevik.com изучили рынок аренды апартаментов и квартир в России. Результатами исследования поделились с редакцией ivbg.ru.

Петербург — лидер по количеству бронирований среди туристов и деловых путешественников.

За минувший год количество доступных для туристической аренды апартаментов в России выросло почти в полтора раза – на 48%. По данным исследования, 10% от всех бронирований приходится именно на Петербург и Ленобласть. Кроме Северной столицы в топ городов, где наиболее востребованы туристические апартаменты, вошли Москва (19% от всех бронирований по России), Казань (4%), Краснодар (4%), Новосибирск (35) и Екатеринбург (3%).

Эксперты отмечают, что средний чек за проживание в объектах посуточной аренды по стране вырос на 17% – до 2 500 рублей за ночь. Несмотря на повышение цен апартаменты остаются одним из самых доступных типов размещения и все активнее занимают нишу бюджетного туристического жилья. Средний чек за одну ночь в Петербурге составил 3 600 рублей.

Традиционно большой интерес к городу на Неве проявляют и деловые путешественники. Так, Петербург опередил все российские регионы по количеству бронирований апартаментов для командировок – с долей 10% от всех заказов. Далее следует Москва (9%), Екатеринбург и Новый Уренгой с долей 4%, замыкает пятерку Новосибирск (3%).

Авторы исследования добавляют, что спрос у бизнес-туристов на апартаменты заметно вырос по стране – на 78%, в то время как бронирования отелей для командировок прибавили только 6%. Средний чек за ночь в заказах для командировок составил 3 400 рублей (+13% за год).

Топ-10 городов по количеству бронирований апартаментов

Доля от всех заказов Средний чек за ночь, ₽ Москва 19% 4 000 Санкт-Петербург 10% 3 600 Казань 4% 3 900 Краснодар 4% 2 800 Новосибирск 3% 2 800 Екатеринбург 3% 3 200 Сочи 2% 4 900 Нижний Новгород 2% 4 000 Тюмень 2% 2 600

Данные за 12 месяцев по июнь 2024

Топ-10 городов по количеству бронирований апартаментов для командировок

Доля от всех заказов Средний чек за ночь, ₽ Санкт-Петербург 10% 4 000 Москва 9% 4 500 Екатеринбург 4% 3 800 Новый Уренгой 4% 4 200 Новосибирск 3% 2 900 Тюмень 3% 3 100 Казань 2% 4 300 Пермь 2% 3 100 Краснодар 2% 3 200 Нижний Новгород 2% 4 600

Данные за 12 месяцев по июнь 2024 г.