Санкт-Петербург и Ленобласть лидируют по числу бронирований апартаментов для отдыха и командировок

МТС и платформа Bronevik.com изучили рынок аренды апартаментов и квартир в России. Результатами исследования поделились с редакцией ivbg.ru.
Петербург — лидер по количеству бронирований среди туристов и деловых путешественников.
За минувший год количество доступных для туристической аренды апартаментов в России выросло почти в полтора раза – на 48%. По данным исследования, 10% от всех бронирований приходится именно на Петербург и Ленобласть. Кроме Северной столицы в топ городов, где наиболее востребованы туристические апартаменты, вошли Москва (19% от всех бронирований по России), Казань (4%), Краснодар (4%), Новосибирск (35) и Екатеринбург (3%).
Эксперты отмечают, что средний чек за проживание в объектах посуточной аренды по стране вырос на 17% – до 2 500 рублей за ночь. Несмотря на повышение цен апартаменты остаются одним из самых доступных типов размещения и все активнее занимают нишу бюджетного туристического жилья. Средний чек за одну ночь в Петербурге составил 3 600 рублей.
Традиционно большой интерес к городу на Неве проявляют и деловые путешественники. Так, Петербург опередил все российские регионы по количеству бронирований апартаментов для командировок – с долей 10% от всех заказов. Далее следует Москва (9%), Екатеринбург и Новый Уренгой с долей 4%, замыкает пятерку Новосибирск (3%).
Авторы исследования добавляют, что спрос у бизнес-туристов на апартаменты заметно вырос по стране – на 78%, в то время как бронирования отелей для командировок прибавили только 6%. Средний чек за ночь в заказах для командировок составил 3 400 рублей (+13% за год).
Топ-10 городов по количеству бронирований апартаментов
|Доля от всех заказов
|Средний чек
за ночь, ₽
|Москва
|19%
|4 000
|Санкт-Петербург
|10%
|3 600
|Казань
|4%
|3 900
|Краснодар
|4%
|2 800
|Новосибирск
|3%
|2 800
|Екатеринбург
|3%
|3 200
|Сочи
|2%
|4 900
|Нижний Новгород
|2%
|4 000
|Тюмень
|2%
|2 600
Данные за 12 месяцев по июнь 2024
Топ-10 городов по количеству бронирований апартаментов для командировок
|Доля от всех заказов
|Средний чек за ночь, ₽
|Санкт-Петербург
|10%
|4 000
|Москва
|9%
|4 500
|Екатеринбург
|4%
|3 800
|Новый Уренгой
|4%
|4 200
|Новосибирск
|3%
|2 900
|Тюмень
|3%
|3 100
|Казань
|2%
|4 300
|Пермь
|2%
|3 100
|Краснодар
|2%
|3 200
|Нижний Новгород
|2%
|4 600
Данные за 12 месяцев по июнь 2024 г.