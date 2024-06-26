В Ленобласть возвращается 30-градусная жара

В Ленобласть возвращается жаркая погода. В четверг, 27 июня, воздух прогреется до +25…+30°С.

Ночь пройдет без осадков, днем местами, преимущественно на востоке области, ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью переменный по направлению слабый, днём западных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +12…+17°С, местами до +9°С.