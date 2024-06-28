Эксперт рассказал, что произойдет, если нажать на кнопку «Старт-Стоп» в машине на ходу

Автор: Анастасия Щербакова
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Не исключено, что сразу после этого некоторые системы авто могут отключиться.

Случайное нажатие кнопки «Старт-Стоп» в автомобиле на ходу может обернуться серьёзными последствиями. По словам эксперта Сергея Пономарева, в таком случае высок риск отключения некоторых агрегатов у машины.

В беседе с «РГ» эксперт отметил, что все зависит от конкретной модели машины. В современных авто предусмотрена защита на подобные случаи. Если же такой системы нет, вполне вероятно, что мотор заглохнет, а следом за ним отключится вакуумный усилитель тормозов и гидроусилитель руля.

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