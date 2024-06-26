Всех участников СВО уравняли в правах на получение земельных участков

Соответствующие изменения в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленобласти» приняли депутаты на пленарном заседании ЗакСа.

Законопроект, инициированный депутатом Олегом Петровым, направлен на обеспечение равных условий предоставления земельных участков гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе СВО, и членам их семей в случае гибели указанных граждан до реализации ими права на получение земельного участка.

С учетом поправки, принятой во втором чтении, земельные участки будут предоставляться в собственность бесплатно во внеочередном порядке мобилизованным в Вооруженные Силы РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ», либо заключившим контракт о прохождении военной службы в соответствии с ФЗ от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», при условии их участия в специальной военной операции. Также это относится и к добровольцам, заключившим контракт о выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ или войска национальной гвардии РФ, в ходе СВО, либо к гражданам РФ, заключившим контракт (имевшим иные правоотношения) с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе специальной военной операции. Условие ­­для получения вышеназванного права – проживание на территории Ленинградской области.

Кроме того, законопроектом предусматривается предоставление земельных участков в собственность бесплатно во внеочередном порядке также военнослужащим, принимающим или принимавшим участие в СВО в составе именных подразделений Ленинградской области, независимо от их проживания на территории Ленинградской области, и членам их семей в случае гибели военнослужащих до реализации права на получение земельного участка.

По словам инициатора, предлагаемое изменение обусловлено регулярными обращениями указанных граждан, не проживающих на территории Ленинградской области, но принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции в составе именных подразделений Ленинградской области. Указанным гражданам, а также членам их семей в случае гибели таких граждан земельный сертификат предлагается выдавать любым уполномоченным органом муниципального района или городского округа по их выбору.

С учетом поправки законопроект приняли во втором и третьем чтениях.

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Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.