Рекордсмен Книги Гиннесса перечислил упражнения, чтобы накачать пресс дома за 30 дней

Многократный чемпион Беларуси по Street Workout, двукратный рекордсмен Книги Гиннесса Евгений Лось перечислил упражнения, чтобы накачать пресс дома за 30 дней.

Первое рекомендуемое упражнение – подъем с касанием носков. Нужно лечь на пол, поставить ноги согнутыми в коленях. Затем согнуться, отрывая спину от пола, завести руки за колени и коснуться пальцами рук кончиков пальцев ног.

Следующими упражнениями эксперт назвал подъем ровных ног, скручивания или планку. Последним стало упражнение «пловец». Для его выполнения нужно лечь на пол, положив руки под ягодицы, и поочередно поднимать ноги вверх, имитируя движения во время плавания.