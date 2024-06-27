Финляндия впервые признала, что подготовила тысячи солдат для ВСУ  

Финляндия занималась подготовкой тысяч военнослужащих ВСУ, сообщает 26 июня Helsingin Sanomat со ссылкой на министра обороны страны Антти Хакканена.
«У нас были небольшие учебные мероприятия в Финляндии. На практике это была техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием. Это часть обычной оперативной подготовки для переданных боевых систем», – заявил Антти Хакканен
Финские инструкторы проводили инструктаж украинцев на своей территории, в Великобритании, Германии и Польше. Тренинги включали базовую подготовку и сложные военные упражнения. Финляндия потратила на это около €17 млн.
Всего в подготовке украинцев участвуют 24 страны Евросоюза. Их инструкторы обучили 52 тысячи военнослужащих ВСУ, что соответствует 15 бригадам. До конца лета планируется подготовить еще 60 тысяч человек.
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