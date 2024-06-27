Какие выплаты положены сотруднику при увольнении в 2024 году?

Автор: Сергей Агутин
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Фото: Baltphoto.ru

При увольнении работника трудовым законодательством предусмотрены определенные выплаты, которые должен произвести работодатель, рассказала директор Юридической группы Мария Яковлева. Невыплата сумм в установленные сроки влечет начисление пеней и штрафов в пользу уволившегося.

Сотруднику полагается компенсация за все дни неиспользованного отпуска. Размер выплаты зависит от среднего заработка.

В зависимости от условий трудового договора и политики компании, работнику может быть выплачено выходное пособие. Особенно в случае сокращения штата или ликвидации предприятия.

Также сотруднику полагается заработная плата за время фактически отработанного времени до дня увольнения. Все выплаты должны быть произведены в день увольнения или, в случае если это невозможно по уважительной причине, в ближайший рабочий день.

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