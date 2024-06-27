Медведь кошмарит жителей поселка в Ленобласти на протяжении нескольких дней

Местные жители постоянно замечают на улицах прогуливающегося косолапого.
Жителям посекла Саперное в Приозерском районе Ленобласти уже несколько дней не дает покоя медведь. Зверь свободно разгуливает посреди жилых многоэтажек и, кажется, уже начинает осваиваться. Кадры оказались в распоряжении Mash на Мойке.
Ранее медведя засняли и вблизи деревни Еглизи в Тосненском районе.
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24.06.2024 347