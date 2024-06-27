Медведь кошмарит жителей поселка в Ленобласти на протяжении нескольких дней

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Местные жители постоянно замечают на улицах прогуливающегося косолапого.

Жителям посекла Саперное в Приозерском районе Ленобласти уже несколько дней не дает покоя медведь. Зверь свободно разгуливает посреди жилых многоэтажек и, кажется, уже начинает осваиваться. Кадры оказались в распоряжении Mash на Мойке.

 

 

 

 

 

 

Ранее медведя засняли и вблизи деревни Еглизи в Тосненском районе.

Вам будет интересно
Медведь кошмарит жителей поселка в Ленобласти на протяжении нескольких дней Саперное, медведь, Ленобласть
Посреди двора в Петербурге заметили смертельно опасное растение
В древности это растение использовали для казней. Биолог из Петербурга Дмитрий Кулаков обратил внимание на то, что в жилых районах города...
24.06.2024 347
Автор