В Грузии назвали сумму премии футбольной сборной за исторический выход в плей-офф Евро

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал сумму премии, полученной сборной страны по футболу за выход в плей-офф чемпионата Европы 2024 года в Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Команде уже передали 30 миллионов лари. Это более $10 миллионов. Деньги выделил миллиардер Бидзин Иванишвили. Ираклий Кобахидзе сообщил, что за каждую победу в плей-офф грузинских футболистов ждет такая же премия.

В третьем матче группового этапа Евро-2024 сборная Грузии победила команду Португалии со счетом 2:0, набрала четыре очка и вышла в плей-офф с третьего места в группе. В 1/8 финала грузины сыграют со сборной Испании. Грузия выступает на Евро впервые в истории.