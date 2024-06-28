Скелетированный труп нашли на песке Финского залива

В Выборгском районе Ленинградской области 26 июня женщина во время прогулки по берегу Финского залива нашла скелет человека на песке.

Неизвестный лежал рядом с водой. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что рядом с природным памятником «Бухта Желтая» лежит скелетированный труп.

По факту случившегося проводится проверка, сообщает «Патрульный Петербурга».