Скелетированный труп нашли на песке Финского залива

Автор: Сергей Агутин
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В Выборгском районе Ленинградской области 26 июня женщина во время прогулки по берегу Финского залива нашла скелет человека на песке.

Неизвестный лежал рядом с водой. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что рядом с природным памятником «Бухта Желтая» лежит скелетированный труп.

По факту случившегося проводится проверка, сообщает «Патрульный Петербурга».

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