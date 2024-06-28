В Петербурге изымут 22 участка земли под строительство ВСМ

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) намерено изъять 22 земельных участка в Санкт-Петербурге под строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали с Москвой.

Из шести гектаров Института возобновляемых источников энергии в Грузовом проезде планируется изъять восемь квадратных метров. Наибольшая площадь, около 1000 квадратных метров, будет изъята из-под аренды компании «Рэйк Ди С».

Небольшие участки земли будут изъяты у отделения Всероссийского общества автомобилистов по Невскому району, коллективной автостоянки «Вигвам», ПАО «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», АО «Красный нефтяник», а также у двух физлиц.