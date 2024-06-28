Ломоносовский Дворец культуры признали лучшим в Ленобласти

В Ленобласти подвели итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры».

По распоряжению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко Ломоносовский Дворец культуры стал победителем в номинации «Лучший дом культуры». Призовой фонд за победу – 2,2 млн рублей.

Учреждение за свою 40-летнюю историю в третий раз удостаивается такой высокой награды — в 2013, 2018 и 2024 годах.