Ломоносовский Дворец культуры признали лучшим в Ленобласти

В Ленобласти подвели итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры».
По распоряжению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко Ломоносовский Дворец культуры стал победителем в номинации «Лучший дом культуры». Призовой фонд за победу – 2,2 млн рублей.
Учреждение за свою 40-летнюю историю в третий раз удостаивается такой высокой награды — в 2013, 2018 и 2024 годах.
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26.06.2024 122