Ломоносовский Дворец культуры признали лучшим в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти подвели итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры».

По распоряжению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко Ломоносовский Дворец культуры стал победителем в номинации «Лучший дом культуры». Призовой фонд за победу – 2,2 млн рублей.

Учреждение за свою 40-летнюю историю в третий раз удостаивается такой высокой награды — в 2013, 2018 и 2024 годах.

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26.06.2024 122
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