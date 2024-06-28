Отмена индексации тарифов на ЖКУ в Петербурге будет частичной.
Не так давно губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отменил индексацию тарифов на коммунальные услуги в городе, которая планировалась на июль. Однако некоторые ЖКУ все же подорожают, сообщили в Смольном.
Дело в том, что существуют федеральные требования. Согласно им, стоимость отдельных ЖКУ в июле вырастет. А именно — электроэнергия (+8,6%) и газоснабжение (+8,3%).
Тарифы на коммунальные услуги, установленные 1 июля 2024 года, будут действовать как минимум до следующей плановой индексации — до 1 июля 2025 года. Все действующие субсидии и компенсации льготным категориям петербуржцев также сохраняются, — приводит комментарий пресс-службы Смольного «Фонтанка».
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