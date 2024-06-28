Министра задержали по подозрению в применении черной магии к президенту

Полиция Мальдивской Республики арестовала министра охраны окружающей среды, изменения климата и энергетики Фатимат Шамназ Али Салим. Ее подозревают в применении черной магии к президенту страны Мохамеда Муизу.

Вместе с министром арестован один из родственников и предполагаемый колдун. По данным СМИ, все задержанные участвовали в магическом обряде. Его цель – чтобы Фатимат Шамназ Али Салим снова сблизилась с президентом.

До того, как стать министром защиты окружающей среды, она работала в президентском дворце. Ее бывший муж ранее был одним из приближенных президента и занимал министерскую должность, но несколько месяцев назад его отстранили от работы.

Колдовство не является уголовным преступлением на Мальдивах. Однако наказывается шестимесячным тюремным сроком в соответствии с шариатом.