В 3600 жилых домах Петербурга работают алкогольные магазины

В Санкт-Петербурге в жилых домах расположены более 3600 продающих алкогольные напитки магазинов. При этом 45 % магазинов контролируют пять крупных торговых сетей.

Чаще всего эти магазины располагаются на Ленинском и Комендантском проспектах, а также на Московском проспекте и проспекте Ветеранов. Больше всего магазинов, сразу 10, расположены в ЖК на улице Плесецкой, 10, на Малой Бухарестской, 12, и на Кондратьевском проспекте, 68.

Если смотреть на данные Петростата по состоянию на 1 января 2024 года, то население Санкт-Петербурга составляет 5,6 млн человек. Возможность купить алкоголь в собственном доме при имеют 40 %.