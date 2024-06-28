Эксперты назвали самый простой и эффективный способ прогнать слизней с участка

Агрономы рассказали, что позволит гарантированно уничтожить слизней и обеспечить защиту от появления новых вредителей.

Борьба со слизнями на огороде не терпит промедлений. Если вы обнаружили этих вредителей на своем участке, меры следует предпринимать как можно скорее. Один из лучших способов защиты посадок — использовать специальные препараты.

Эксперты советуют отдавать предпочтение этим четырем средствам: «Гроза», «СтопУлит», «Хищник» и «Аксела».

Препараты представляют собой гранулы с действующим веществом, которые необходимо рассыпать в нескольких местах с приманкой. Исключение — последнее средство, которое применяется непосредственно между грядками.

На 10 квадратных метров земли, как правило, достаточно семь граммов одного из препаратов.