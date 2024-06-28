В России разрабатывают ГОСТ для приготовления шавермы

О необходимости ГОСТа заявили в Роскачестве после проверок заведений на нарушения.

В Роскачестве разрабатывают отдельный ГОСТ, который определит правила приготовления шавермы. В документ войдут рекомендации по выбору ингредиентов и описание технологии производства блюда.

Как рассказали в организации, в ходе недавних проверок 29 заведений общепита, торгующих шавермой, нарушений не было выявлено только у одного. В таких условиях возникла необходимость разработки ГОСТа.

Речь идет о продукции массового спроса, поэтому главная задача — обеспечить потребителей не только вкусным, но и безопасным блюдом, — приводит сообщение Роскачества портал «Известия».