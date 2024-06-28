В Петербурге на байкера, толкнувшего пенсионера, завели уголовное дело

Его приятель за несколько минут до этого сбил пенсионерку на пешеходном переходе.

Дорожный конфликт между пешеходами и двумя байкерами на Индустриальном проспекте в Петербурге, в котором пострадали два пенсионера, заинтересовал следственные органы. На мотоциклиста, который защищал своего приятеля, сбившего пожилую женщину на «зебре», завели уголовное дело по статье о хулиганстве.

Напомним, в тот день фигурант уголовного дела припарковал свой мотоцикл на тротуаре после того, как его приятель сбил пенсионерку, и тут же вступил в конфликт с пенсионером. Случайный прохожий опрокинул двухколесный транспорт, принадлежащий молодому человеку, причем дважды. Сразу после байкер сильно оттолкнул пенсионера со словами «знаешь, сколько краска стоит?».

Сейчас СК разыскивает хулигана. Тем временем его друг, который совершил наезд на женщину, был привлечен к административной ответственности.