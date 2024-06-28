Глава СК РФ предложил снять мораторий на смертную казнь

Глава ведомства предложил оценить возможность возвращения высшей меры наказания в стране.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в России после теракта в «Крокус сити Холле».

Крокус Сити, 145 погибших. Если в советское время за убийство при отягчающих обстоятельствах, 2 и 3 лиц, могла быть назначена смертная казнь, то вот эти 15 обвиняемых [в теракте] получат максимум пожизненное лишение свободы. Это значит трехразовое питание, двухчасовые прогулки… Я себе не могу позволить два часа погулять, у меня нет времени на это, — заявил Бастрыкин.