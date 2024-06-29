Два ребенка и трое взрослых погибли после атаки украинского БПЛА в деревне в Курской области

Автор: Гузель Галимова
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Пять человек, в том числе два ребенка, погибли в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области, сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Он уточнил, что этой ночью украинский БПЛА атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района. Погибли пять человек, из них два маленьких ребенка. Еще двоих членов семьи доставили в больницу в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая помощь.

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Два ребенка и трое взрослых погибли после атаки украинского БПЛА в деревне в Курской области Россия, Курская область, ВСУ, БПЛА, Беспилотник
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28.06.2024 82

Врио губернатора принес родным и близким погибших глубочайшие соболезнования.

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