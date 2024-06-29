Два ребенка и трое взрослых погибли после атаки украинского БПЛА в деревне в Курской области

Пять человек, в том числе два ребенка, погибли в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области, сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Он уточнил, что этой ночью украинский БПЛА атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района. Погибли пять человек, из них два маленьких ребенка. Еще двоих членов семьи доставили в больницу в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая помощь.

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Врио губернатора принес родным и близким погибших глубочайшие соболезнования.