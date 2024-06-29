В Лужском районе 83-летний велосипедист погиб под колесами Scania

Смертельная авария произошла 28 июня на 144-м километре трассы «Санкт-Петербург — Псков» в Лужском районе Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 83-летний мужчина на велосипеде пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и был сбит грузовиком Scania, за рулем которого находился 46-летний водитель.

Пенсионер от полученных травм скончался на месте. Проводится проверка.