В Лужском районе 83-летний велосипедист погиб под колесами Scania

Автор: Гузель Галимова
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Смертельная авария произошла 28 июня на 144-м километре трассы «Санкт-Петербург — Псков» в Лужском районе Ленобласти.

Полиция (4)
Фото: Baltphoto.ru

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 83-летний мужчина на велосипеде пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и был сбит грузовиком Scania, за рулем которого находился 46-летний водитель.

Пенсионер от полученных травм скончался на месте. Проводится проверка.

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