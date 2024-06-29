Яхта с четырьмя людьми перевернулась на Ладожском озере

Автор: Гузель Галимова
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В пятницу вечером, 28. июня, в Приозерском районе Ленобласти на Ладожском озере перевернулась яхта. На судне в этот момент находились четыре человека.

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Фото: t.me/acclenobl

На помощь людям отправилась дежурная смена поисково-спасательного отряда города Приозерск. Они транспортировали пострадавших на берег. Никто из людей не пострадал, от медицинской помощи спасенные отказались, сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службе Ленобласти.

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