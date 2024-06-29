Без существенных осадков и +26°С – погода в Ленобласти на 30 июня

В воскресенье, 30 июня, в Ленобласти ожидается переменная облачность.
Ночью местами, преимущественно на востоке, пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, вечером переменный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16°С, днем +21…+26°С. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем — повышаться.
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